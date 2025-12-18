Футболисты Ягодкин и Попович пополнили состав нижегородской «Волны»

Нижегородский футбольный клуб «Волна», участвующий во втором дивизионе чемпионата России, объявил о пополнении состава. Об этом сообщил pravda-nn.ru .

Клуб подписал контракты с защитником Арсением Ягодкиным и полузащитником Александром Поповичем.

Футболист Ягодкин начинал карьеру в команде «Псков-747», затем играл за новотроицкий клуб «Носта», московские клубы системы «Родина», а в прошлом сезоне провел 23 матча и забил четыре гола за команду «Динамо» из Вологды.

Что касается Поповича, то первый опыт профессионального футбола он получил в столичном клубе «Долгопрудный». Далее он перешел в первую лигу, став игроком новороссийского «Черноморца». Последним местом выступлений футболиста стал тамбовский «Спартак».