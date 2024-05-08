Футболиста «Динамо» Тюкавина признали лучшим игроком РПЛ в апреле | 360°

Спорт 08 мая 2024, 16:05 Футболиста «Динамо» Тюкавина признали лучшим игроком РПЛ в апреле

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Нападающего московского футбольного клуба «Динамо» Константина Тюкавина признали лучшим игроком месяца Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили на сайте лиги.

Отмечается, что на звание лучшего также претендовали Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо («Ростов»), Данила Козлов («Балтика») и Максим Глушенков («Локомотив»). Тюкавин победил сразу в двух голосованиях.

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Как сообщил RT, в апреле динамовец отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.