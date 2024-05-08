Футболист Зидан зажжет олимпийский котел в Марселе | 360°

Спорт 08 мая 2024, 17:53 Футболист Зидан зажжет олимпийский котел в Марселе

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Французский футболист, бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан зажжет олимпийский котел в Марселе во Франции. Об этом сообщил сайт L'Équipe.

Отмечается, что он станет третьим участником эстафеты, начнет пловец Флоран Маноду. Эстафета завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

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Как сообщил RT, Зидан за свою карьеру тренировал только «Реал», под его руководством команда не раз выигрывала Лигу чемпионов.