Футболист Тошич заявил, что победа над «Спартаком» придаст ЦСКА уверенности

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич уверен, что победа в дерби со «Спартаком» придаст красно-синим новый стимул после обидной ничьи с «Факелом». Своим мнением футболист поделился в беседе с сайтом «Спорт-Экспресс» .

Тошич отметил, что армейцы могли приблизиться к лидерам Российской премьер лиги (РПЛ), если бы набрали три очка в матче с «Факелом». Однако встреча завершилось ничьей, несмотря на то, что команда из Воронежа по бумагам слабее, отметил футболис.

«Победа в дерби может очень сильно изменить настроение команды по сезону», — приводит слова Тошича kp.ru.

Напомним, матч 14-го тура РПЛ пройдет 2 ноября. ЦСКА встретится со «Спартаком» на домашней арене. Игра начнется в 20:45 по московскому времени.