Футболист Тяпушкин заявил, что «Динамо» нужен сильный основной вратарь

Дмитрий Тяпушкин, ранее защищавший ворота футбольного клуба «Динамо», поделился мыслями касательно перспектив дальнейшего продвижения команды с ее текущими ресурсами. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Особое внимание Тяпушкин уделил игре Игоря Лещука и Андрея Лунева, считая, что оба стража ворот допускают серьезные промахи, приводящие к потере важных очков.

«„Динамо“ нужен сильный основной вратарь. Лещук и Лунев пропускают необязательные мячи. „Динамо“ теряет много очков из-за вратарских ошибок», — заявил экс-игрок.

Также Тяпушкин предположил, что Валерий Карпин нуждается в приобретении опытного и надежного голкипера высокого класса, способного усилить команду и поднять ее игру на новый уровень.