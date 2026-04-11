Футболист Титов заявил, что в матче против «Зенита» отлично сработал весь штаб «Спартака»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов в интервью для Metaratings.ru прокомментировал победу красно-белых над петербургским «Зенитом» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России.

Основное время матча, прошедшего на «Газпром Арене», завершилось без голов — 0:0. В серии пенальти удача оказалась на стороне москвичей.

«Команда сегодня выиграла и прошла дальше. Пусть по пенальти, пусть с нервами, но главное — мы увидим еще один классный матч: „Спартак“ — ЦСКА», — отметил спортсмен.

По его словам, в подобных встречах нет необходимости выделять кого-то отдельно — успех всегда является результатом слаженной работы всей команды и тренерского штаба. Очевидно, что подготовка была проведена на высоком уровне.