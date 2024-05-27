Футболист Сперцян заявил, что может остаться в «Краснодаре», пока не возьмет трофей с клубом
Армянский и российский футболист Эдуард Сперцян, занимающий позицию полузащитника в «Краснодаре», прокомментировал свое будущее в команде. Его слова опубликовал Sport24.
«Могу ли сказать, что не уйду из „Краснодара“, пока не возьму трофей с клубом? Посмотрим, что будет. Все допускаю», — высказался игрок.
Напомним, в чемпионстве РПЛ одержал победу «Зенит». «Краснодар» завоевал серебро турнира. Третье место осталось за «Динамо», добавил RT.
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