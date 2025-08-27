Игрок «Спартака» Пруцев перейдет в «Локомотив»

Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев в ближайшее время сменит клубную прописку. По информации издания «Чемпионат» , 25-летний игрок перейдет в стан принципиального соперника — «Локомотив».

Согласно источнику, «железнодорожники» возьмут игрока в аренду до окончания текущего сезона, после чего футболист вернется в расположение «красно-белых». Все расходы по заработной плате игрока возьмет на себя «Локомотив», написала «Свободная пресса».

Отмечается, что «Спартак» намерен сохранить Пруцева в своих рядах и рассчитывает вернуть его в основной состав команды в следующем сезоне в связи с ужесточением лимита на легионеров.