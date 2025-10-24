Футболист Солари признался, что все еще адаптируется к климату в России

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари поделился своими наблюдениями о жизни и игре в российском клубе. Как написало издание «Чемпионат» , больше всего сложностей аргентинскому спортсмену доставляют языковой барьер и климатические условия.

«Я испытываю проблемы с английским языком, а российский климат, особенно холод в конце января, кардинально отличается от аргентинской зимы», — отметил футболист.

Он также добавил, что играть в морозную погоду ему особенно тяжело из-за сильного замерзания конечностей. Солари пока сосредоточился на изучении английского языка, но не исключает возможности освоения русского в будущем, сообщил KP.RU.

Интересно, что футболист был удивлен распространенностью испанского языка в России.