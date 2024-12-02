Футболист Салах назвал последним для себя матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити»
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах прокомментировал свое будущее в английском клубе «Ливерпуль». Об этом сообщил Sky Sports.
Напомним, футбольная команда одержала победу в матче против «Манчестер-Сити» со счетом 2:0. Гол с пенальти забил 32-летний Салах.
«На данный момент это последний матч с „Сити“, который я играю за „Ливерпуль“. Я просто хотел насладиться этим. Надеюсь, мы выиграем лигу, а дальше посмотрим, что произойдет», — отметил игрок.
В текущем сезоне спортсмен провел за ФК 18 встреч во всех турнирах. Он отметился 12 забитыми мячами и десятью передачами. Срок действия контракта нападающего истекает 30 июня 2025 года, добавил RT.