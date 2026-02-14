Футболист Радченко посоветовал «Спартаку» серьезнее относиться к трансферной политике

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Радченко высказался о работе руководства клуба в межсезонье. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По мнению спортсмена, игроки и тренеры покидают команду с тревожащей регулярностью. Вместе с тем, несмотря на постоянные кадровые перемещения, состав остается чрезмерно расширенным.

«Сначала „Спартаку“ надо разгрузить ведомость и в будущем серьезнее относиться к трансферной политике. И не совершать непродуманных покупок, которые мы видели», — подчеркнул Радченко.

Сейчас команда располагается на шестой строке таблицы первенства России, набрав в актив 29 баллов.