Форвард «Акрона» Артем Дзюба сможет забить около восьми голов в текущем сезоне чемпионата России. Такое мнение высказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой, сообщил Metaratings.ru .

Спортсмен выразил сомнение в возможности Дзюбы реализовать 15 передач в этом сезоне.

«Мячей восемь он должен забить. Это хороший результат. Больше семи голов за „Акрон“ — это неплохо», — заявил Мостовой.

Он назвал выдающейся соответствующую результативность, напомнив, что игроку уже исполнилось 36 лет.