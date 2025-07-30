Футболист Мостовой предсказал восемь голов от Дзюбы в нынешнем сезоне
Форвард «Акрона» Артем Дзюба сможет забить около восьми голов в текущем сезоне чемпионата России. Такое мнение высказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой, сообщил Metaratings.ru.
Спортсмен выразил сомнение в возможности Дзюбы реализовать 15 передач в этом сезоне.
«Мячей восемь он должен забить. Это хороший результат. Больше семи голов за „Акрон“ — это неплохо», — заявил Мостовой.
Он назвал выдающейся соответствующую результативность, напомнив, что игроку уже исполнилось 36 лет.
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