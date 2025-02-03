Футболист Мостовой объяснил активность «Спартака» сменой спортивного директора

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой объяснил высокую активность клуба на трансферном рынке зимой. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru .

По словам футболиста, такая ситуация стала следствием смены спортивного директора у команды. При изменениях в штате обычно начинаются активный поиск и покупка игроков, пояснил Мостовой.

«Причем это часто бывает, мы уже не можем угнаться за количеством спортивных директоров. Поэтому все так и происходит», — отметил спортсмен.

Он также указал на постоянную деятельность «Зенита» в этой сфере. Здесь клуб стоит особняком, так как имеет достаточное количество ресурсов, подчеркнул Мостовой.