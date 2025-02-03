Футболист Мостовой объяснил активность «Спартака» сменой спортивного директора
Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой объяснил высокую активность клуба на трансферном рынке зимой. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru.
По словам футболиста, такая ситуация стала следствием смены спортивного директора у команды. При изменениях в штате обычно начинаются активный поиск и покупка игроков, пояснил Мостовой.
«Причем это часто бывает, мы уже не можем угнаться за количеством спортивных директоров. Поэтому все так и происходит», — отметил спортсмен.
Он также указал на постоянную деятельность «Зенита» в этой сфере. Здесь клуб стоит особняком, так как имеет достаточное количество ресурсов, подчеркнул Мостовой.