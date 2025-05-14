Футболист Мостовой назвал «ПСЖ» фаворитом финала Лиги чемпионов
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой в интервью «Газете.ru» поделился своим мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов, где сразятся парижский «ПСЖ» и миланский «Интер».
Спортсмен назвал французскую команду фаворитом предстоящего соперничества. По его мнению, «ПСЖ», вкладывающий огромные средства в развитие, должен получить трофей в качестве результата своего инвестиционного плана.
«Рано или поздно „ПСЖ“ должен чего-то добиться, клуб тратит миллиарды евро», — заявил футболист.
Напомним, «Интер» одолел «Барселону» в полуфинале, а «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал».