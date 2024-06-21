Футболист Месси установил рекорд Кубка Америки по числу сыгранных матчей
Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», один из лучших футболистов всех времен Лионель Месси стал рекордсменом Кубка Америки по числу сыгранных матчей. Об этом сообщил сайт aif.ru.
На матче открытия турнира встретились сборные Аргентины и Канады. Месси отличился голевой передачей, игра завершилась со счетом 2:0 в пользу аргентинцев.
Отмечается, что встреча стала для футболиста 35-й на Кубках Америки. Таким образом Месси побил рекорд вратаря сборной Чили Серхио Ливингстона.
ВСУ пожаловались на тяжелую ситуацию в Часовом Яре
Гражданский форум «Социальная сфера» провели в Видном
Лидер отделения «Единой России» Гончарук встретился с бойцом СВО из Мытищ
Передвижные лаборатории проверили воздух в 18 округах Подмосковья за неделю
Монеточку подведут под уголовное дело
Попавшая в больницу Казани пациентка с ботулизмом пришла в сознание
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте