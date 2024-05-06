Футболист Мбаппе: ПСЖ сможет выйти в финал Лиги чемпионов | 360°

Спорт 06 мая 2024, 11:50 Футболист Мбаппе: ПСЖ сможет выйти в финал Лиги чемпионов

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Французский футболист, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе выразил уверенность в том, что его команда сможет выйти в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщил сайт Get French Football News.

«Команда очень спокойна. Мы уверены, что сможем отыграть отставание и выйти в финал», — сказал он, добавив, что придет на матч в хорошем настроении.

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Как сообщил RT, ответная игра между «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссией» пройдет 7 мая в Париже. Ранее немецкая команда обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0.