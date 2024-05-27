Футболист Кейн стал лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона

Гарри Кейн, нападающий немецкого ФК «Бавария», получил статус лучшего бомбардира европейских лиг по итогам сезона-2023/24. Об этом сообщил RT.

За указанный период футболист отличился 36 раз. Его успехи отметили вручением «Золотой бутсы».

На втором месте оказался форвард «Штутгарта» Серу Гирасси с 28 голами. За ним — нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, на счету которого 27 мячей.

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