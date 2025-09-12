Футболист из «Наполи» Попович пополнил ряды ЦСКА

Полузащитник сербского происхождения Матия Попович перешел из итальянского футбольного клуба «Наполи» в ЦСКА. Информация о заключении контракта появилась на сайте клуба, сообщили «Известия» .

«Профессиональный футбольный клуб ЦСКА и "Наполи" достигли договоренности о переходе Матии Поповича! С 19-летним сербским полузащитником заключен контракт сроком на три года», — говорится в заявлении.

За молодежную команду «Наполи» Попович провел 26 матчей в прошлом сезоне, забив 11 мячей и отдав четыре голевые передачи. Ранее он также играл за сербские клубы «Партизан» и «Воеводина».