Футболист Головин рассказал, что не рассматривал «Монако» как трамплин для карьеры

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мыслями о своей карьере во французском клубе. Об этом сообщил RT со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Спортсмен подчеркнул, что не рассматривает текущий клуб как трамплин для дальнейшего роста.

«Мне просто комфортно в этом клубе, на данный момент я в нем нахожусь и находился много лет. Меня, в принципе, все устраивало», — отметил игрок.

По словам Головина, последние три года «Монако» демонстрирует результаты, соответствующие статусу большого клуба, особенно учитывая участие в Лиге чемпионов.