Футболист Глеб: многие команды хотят сбросить «Зенит» с пьедестала

Бывший полузащитник команды «Крылья Советов» Александр Глеб поделился с Metaratings.ru своим видением текущей ситуации в Российской Премьер-Лиге.

По словам спортсмена, наблюдается высокий уровень интереса к турниру, несмотря на отсутствие европейских кубковых матчей. Высокая конкуренция в турнирной таблице делает матчи РПЛ особенно захватывающими, высказался футболист.

«„Зенит“ хотят сбросить с пьедестала многие соперники. Борьба будет идти до последнего тура. Впереди нас ждёт игра нервов, одна ошибка может стоить титула», — заявил Глеб.

Он также выразил уверенность, что в нынешнем сезоне петербургскому клубу будет сложно удержать свои позиции на вершине таблицы.