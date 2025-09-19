Футболист Ещенко назвал Кисляка, Глебова и Батракова лучшими игроками на старте РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко перечислил футболистов, которые ярко себя проявили в стартовых матчах Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил Metaratings.ru .

В топ-3 лучших игрока футболист включил Матвея Кисляка, Кирилла Глебова и Алексея Батракова из «Локомотива».

«Они отлично играют, не стесняются. Молодцы. Пускай и дальше так выступают», — отметил Ещенко.

На взгляд спортсмена, покупать дорогих легионеров типа Жерсона, Жедсона и Луиса Энрике или нет — каждый клуб решает индивидуально, исходя из собственных задач.