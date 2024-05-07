Футболист Булыкин допустил проигрыш «Зенита» в РПЛ | 360°

Спорт 07 мая 2024, 17:07 Футболист Булыкин допустил проигрыш «Зенита» в РПЛ

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» может проиграть в РПЛ. Таким мнением с ИА НСН поделился бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.

Несмотря на то, что «Зенит» пока занимает в таблице РПЛ лидирующую позицию, команды «Динамо» и «Краснодар» уступают петербуржцам лишь одно очко.

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«Понятное дело, что „Зенит“ в этом сезоне не показывает чемпионскую игру. Здесь что-то у команды не ладится. Тренерский состав не понимает, как такое возможно, когда очень важные матчи „Зенит“ не может выиграть», — подчеркнул Булыкин.

Он добавил, что руководство «Зенита» и игроки уже нервничают. А впереди еще команду ждут матчи с ЦСКА, «Ахматом» и «Ростовом».

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