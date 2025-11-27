Футболист Березовский заявил, что Карпин не смог добиться успеха в «Динамо» из-за проблем с составом

Экс-вратарь «Динамо» Роман Березовский заявил, что бывший главный тренер московской команды Валерий Карпин не смог добиться успеха в клубе из-за проблем с составом. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Под руководством Карпина «Динамо» провело 22 матча, в которых одержало восемь побед, пять раз сыграло вничью и потерпело девять поражений.

«У Карпина был небольшой отрезок в „Динамо“. Думаю, из-за проблем с составом он не смог добиться должных результатов», — отметил Березовский.

По его мнению, из-за травм и переходов игроков, таких как Константин Тюкавин, Милан Майсторович и Хорхе Карраскаль, у Карпина не было возможности реализовать весь потенциал.