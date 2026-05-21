Футболист Березовский сообщил, что «Динамо» выдало неудачный сезон

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский прокомментировал итоги выступления команды в завершившемся сезоне РПЛ. Об этом сообщил Metaratings.ru.

По словам спортсмена, весенняя часть сезона получилась для команды неплохой, однако в целом сезон сложился неудачно.

«Сезон получился таким из-за отсутствия [Константина] Тюкавина осенью. А после травмы он еще некоторое время восстанавливался», — отметил Березовский.

По итогам сезона-2025/26 «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

