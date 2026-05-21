Футболист Березовский сообщил, что «Динамо» выдало неудачный сезон
Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский прокомментировал итоги выступления команды в завершившемся сезоне РПЛ. Об этом сообщил Metaratings.ru.
По словам спортсмена, весенняя часть сезона получилась для команды неплохой, однако в целом сезон сложился неудачно.
«Сезон получился таким из-за отсутствия [Константина] Тюкавина осенью. А после травмы он еще некоторое время восстанавливался», — отметил Березовский.
По итогам сезона-2025/26 «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте