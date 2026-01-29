Футболист Алексей Бердников покинул тульский «Арсенал»

ПФК «Арсенал» объявил о расторжении трудового договора с защитником Алексеем Бердниковым по взаимному согласию сторон. Футболист перешел в «Арсенал» летом 2024 года и провел за команду 49 официальных матчей, написала «ТСН24» .

Руководство клуба выразило благодарность Бердникову за плодотворное сотрудничество и пожелало ему успехов в дальнейшей карьере. Расторжение контракта, вероятно, связано с желанием футболиста сменить обстановку и попробовать свои силы в другом клубе, а также стремлением руководства «Арсенала» обновить состав и освежить игру команды.

Расторжение контрактов с ведущими игроками нередко сопровождается привлечением новых футболистов, что позволяет клубу вносить свежие идеи и подходы в тактику игры. Этот шаг может положительно сказаться на результативности команды и повышении зрелищности матчей. Будущее Бердникова в футболе остается открытым, и поклонники с интересом ожидают новостей о его следующем месте работы.