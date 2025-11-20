Футболист Абаев посоветовал «Локомотиву» наладить игру в обороне

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением о выступлении команды в нынешнем чемпионате Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Спортсмен обратил внимание на слабую защиту «Локомотива», подчеркнув, что такая игра не соответствует амбициям клуба, претендующего на титул чемпиона.

«Ему надо наладить игру в обороне. Но и сейчас команда борется за самые высокие места», — отметил футболист.

Несмотря на проблемы в защите, «железнодорожники» продолжают борьбу за высокие позиции, занимая после первых 15 матчей четвертую строчку с 30 очками.