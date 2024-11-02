Француз Леон Маршан побил мировой рекорд в плавании на 200 метров

Державшийся 12 лет мировой рекорд в плавании на 200 метров побили на этапе Кубка мира, который прошел 1 ноября в Сингапуре. Новым рекордсменом стал 22-лений пловец из Франции Леон Маршан, сообщают «Известия» .

Отмечается, что четырехкратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию комплексом на короткой воде за 1 минуту 48,88 секунды. Предыдущий рекорд установил американец Райан Лохте в 2012 году в Стамбуле. Он проплыл 200 метров с результатом 1 минута 49,63 секунды.

Напомним, Маршан во время Олимпийских игр в Париже принес своей стране золотые медали на четырех дистанциях. Спортсмен установил олимпийские рекорды во всех заплывах.