Форвард «Зенита» Гонду рассказал о мечте перейти в «Барселону»
Нападающий ФК из Петербурга «Зенит» Лусиано Гонду дал интервью «Спорт-Экспресс». В ходе беседы он рассказал о своих пожеланиях в развитии карьеры.
Футболист заявил, что уже давно хочет перейти в испанскую «Барселону», за которую выступал Лионель Месси.
«У меня есть и мечта детства: всегда следил за Месси, поэтому в будущем хочу выступать за „Барселону“», — поделился спортсмен.
При этом он назвал «Зенит» сильной командой, базирующейся в красивом городе. По словам Гонду, сейчас он наслаждается игрой в клубе, добавила «Свободная пресса».
ЦБ захотел ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам
Встреча Путина с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС пройдет 18 октября
Съемки части сериала о Великой Отечественной войне начались в Ленинском округе
Не только Москва и Петербург. Россиянам рассказали, где в России отдохнуть осенью
Новый объект культурного наследия выявили в Ленинском округе
Дипломаты навестили россиянку, родившую в аэропорту Антальи
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте