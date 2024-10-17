Форвард «Зенита» Гонду рассказал о мечте перейти в «Барселону»

Нападающий ФК из Петербурга «Зенит» Лусиано Гонду дал интервью « Спорт-Экспресс ». В ходе беседы он рассказал о своих пожеланиях в развитии карьеры.

Футболист заявил, что уже давно хочет перейти в испанскую «Барселону», за которую выступал Лионель Месси.

«У меня есть и мечта детства: всегда следил за Месси, поэтому в будущем хочу выступать за „Барселону“», — поделился спортсмен.

При этом он назвал «Зенит» сильной командой, базирующейся в красивом городе. По словам Гонду, сейчас он наслаждается игрой в клубе, добавила «Свободная пресса».