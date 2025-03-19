Форвард «Трактора» Робинсон назвал свою команду одной из лучших в лиге

Форвард «Трактора» Чарльз Робинсон рассказал Metaratings.ru , ожидала ли его команда еще до начала сезона победу в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата FONBET КХЛ.

По словам хоккеиста, участники клуба осознавали наличие высоких шансов, объясняющихся сильным составом и качественной подготовкой.

«Нужно отдать должное тренерскому штабу и всем игрокам за проведенную работу. У нас были изменения в конце окна переходов, и потребовалось время, чтобы привыкнуть друг к другу», — заявил спортсмен.

Он также отметил, что «Трактор» — одна из лучших команд в лиге, которая способна показать себя в плей-офф.