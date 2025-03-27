Форвард «Торпедо» Летунов: возвращение в Россию из США — облегчение души

Нападающий «Торпедо» Максим Летунов, игравший в США с 2013 по 2022 годы, рассказал в интервью Metaratings.ru о своем опыте проживания в Америке и возвращении домой.

Несмотря на долгие годы вдали от родины, хоккеист признался, что ощущает легкость и комфорт, вернувшись в Россию.

«Поначалу мне даже тяжело было давать интервью на родном языке, но я быстро привык благодаря русскоговорящим партнерам и тренерам», — сказал хоккеист.

Летунов отметил разницу в менталитетах, высокую стоимость жизни в Калифорнии и особенности медицины в Северной Америке. Сейчас спортсмен продолжает карьеру в КХЛ, выступая в составе «Торпедо».