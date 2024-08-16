Форвард омского «Авангарда» Круженков продолжит карьеру в «Зауралье»

Форвард омского «Авангарда» Егор Круженков заключил контракт с клубом из Кургана «Зауралье». Соглашение рассчитано на один сезон, написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу команды.

В составе «Авангарда» нападающий успел сыграть 19 матчей в КХЛ и 62 матча в ВХЛ. До омского клуба он выступал за «Спартак», «Химки» и «Омские крылья».

В чемпионате КХЛ на счету Круженкова 39 матчей за «Спартак» и «Авангард».