ФК «Спартак» подпишет контракт с Домингесом

ФК «Спартак» выбрал игрока, который станет заменой полузащитнику Квинси Промеса. Клуб планируют подписать контакт с 20-летним хавбеком Бенхамином Домингесом из «Химнасии». Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Telegram-канал спортивного журналиста Ивана Карпова.

По словам источника, спортивный директор «Спартака» считает, что Домингес по стилю игры и характеристикам напоминает Промеса, поэтому именно его рассматриваю в качестве замены.

Напомним, в феврале Промеса арестовали в Дубае за то, что покинул место ДТП. После этого власти Нидерландов потребовали от ОАЭ экстрадицию футболиста на родину, где его обвиняют в организации контрабанды крупной партии наркотиков и покушении на убийство.