ФК «Сочи» арендовал нападающего «Крыльев Советов» Писарского

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский подписал соглашение с ФК «Сочи». Об этом сообщил сайт «Волга Ньюс».

До конца текущего сезона футболист будет выступать за команду с Кубани на правах аренды.

Напомним, Писарский вступил в ряды «Советов» в январе 2023 года. Спортсмен провел 40 матчей, отметившись семью голами.

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