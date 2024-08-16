ФК «Сочи» арендовал нападающего «Крыльев Советов» Писарского
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский подписал соглашение с ФК «Сочи». Об этом сообщил сайт «Волга Ньюс».
До конца текущего сезона футболист будет выступать за команду с Кубани на правах аренды.
Напомним, Писарский вступил в ряды «Советов» в январе 2023 года. Спортсмен провел 40 матчей, отметившись семью голами.
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