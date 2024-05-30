ФК «Ротор» заявил о назначении футболиста Бояринцева на пост главного тренера
Денис Бояринцев, бывший полузащитник столичного «Спартака», получил должность главного тренера в ФК из Волгограда «Ротор». Об этом сообщил «Спорт», проект сайта kp.ru, со ссылкой на пресс-службу команды.
Стороны подписали контракт, срок действия которого истекает в конце сезона 2024/2025.
«Желаем Денису Константиновичу успехов и побед», — говорится в заявлении клуба.
Напомним, 46-летний спортсмен уже занимал пост наставника в «Торпедо-д», «Носте», «КамАЗе», «Родине», «Текстильщике», «Новосибирске» и «Соколе».