ФК «Пари НН» сообщил о подписании контракта с капитаном юношеского ЦСКА Чистяковым

Капитан юношеской команды ЦСКА Артем Чистяков стал новым игроком ФК «Пари НН». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Известно, что с защитником заключили долгосрочный контракт.

«Приветствуем Артема на родной земле, желаем успешных выступлений за команды нашей структуры», — отметили представители «Пари НН».

Чистяков — уроженец нижегородского города Кстово. С ноября 2021-го он выступал за ЦСКА. В 2022-м спортсмен вошел в состав юношеской сборной РФ.

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