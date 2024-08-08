ФК «Пари НН» сообщил о подписании контракта с капитаном юношеского ЦСКА Чистяковым
Капитан юношеской команды ЦСКА Артем Чистяков стал новым игроком ФК «Пари НН». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Известно, что с защитником заключили долгосрочный контракт.
«Приветствуем Артема на родной земле, желаем успешных выступлений за команды нашей структуры», — отметили представители «Пари НН».
Чистяков — уроженец нижегородского города Кстово. С ноября 2021-го он выступал за ЦСКА. В 2022-м спортсмен вошел в состав юношеской сборной РФ.
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