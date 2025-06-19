ФК «Пари НН» сообщил о переходе полузащитника Мухина в «Сокол»

Антон Мухин, полузащитник футбольной команды «Пари Нижний Новгород», проведет следующий сезон в составе саратовского «Сокола». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные ФК.

Известно, что 20-летний спортсмен будет выступать за саратовский клуб в чемпионате 2025/2026 на правах аренды. «Сокол» завершил предыдущий сезон на 16-м месте в Первой лиге. Срок контракта между клубами рассчитан на один год.

С момента присоединения к «Пари НН» в 2022 году Мухин сыграл за команду 18 матчей в различных турнирах.