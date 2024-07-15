ФК «Пари НН»: семь новичков пополнили команду в межсезонье
Семь новичков пополнили ФК «Пари НН» в межсезонье после сербского сбора. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на данные клуба.
Так, новыми игроками команды стали вратарь Никита Медведев, защитники Евгений Лукиных и Станислав Магкеев. Из греческого ОФИ перешел полузащитник Дан Леон Глейзер.
Напомним, в Златиборе спортсмены провели пять контрольных матчей. Нижегородцам удалось одержать четыре победы.
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