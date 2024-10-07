ФК «Оренбург» сообщил о назначении Слишковича главным тренером
Бывший наставник столичного «Спартака» Владимир Слишкович получил должность главного тренера команды «Оренбург». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на данные южноуральского клуба.
Слишкович родом из Боснии и Герцеговины. Футболист является воспитанником «Зриньски». На посту исполняющего обязанности главного тренера московского ФК специалист не допустил ни одного поражения.
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