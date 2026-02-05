ФК «Динамо» выразил желание продлить контракт с вратарем Луневым

Футбольный клуб «Динамо» проявил интерес к продлению контракта с 34-летним вратарем Андреем Луневым. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Несмотря на заинтересованность команды, конкретные переговоры относительно заключения нового договора пока не ведутся.

Лунев представляет «Динамо» с июля 2024 года. Он провел за клуб 42 игры, в девяти из которых сохранил ворота неприкосновенными. Действующий контракт спортсмена рассчитан до июня 2026 года с возможностью автоматического продления еще на один год при согласии обеих сторон.