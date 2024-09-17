ФК «Алания»: Гогниев вновь занял пост главного тренера команды
Спартак Гогниев вновь получил должность главного тренера футбольного клуба из Владикавказа «Алания». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу ФК.
Наставник возглавлял команду с июля 2019 по май 2022 года. Тогда он вывел игроков из Второй лиги в Первую.
Сейчас Гогниев сменил на посту Султана Тазабаева. Тот покинул клуб после не совсем удачного старта в Первой лиге.
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