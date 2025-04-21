Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин сообщили о завершении карьеры

Известные российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заявили о завершении карьеры. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на сообщение Худайбердиевой.

По словам Базина, их целью была поездка на Олимпийские игры.

В феврале Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что не рассматривает дуэт в качестве запасных на отбор к Олимпиаде 2026 года.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявляла, что пара не смогла бы побороться за место в первой десятке на Олимпийских играх.