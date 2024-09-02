Сегодня 14:34 Фигуристка Загитова рассказала, что использует душ как средство для снятия накопившейся усталости
Российская фигуристка Алина Загитова в беседе с изданием
Sport24 рассказала, что всегда использует душ как средство для снятия стресса. По ее словам, вода имеет способность «уносить усталость в канализацию».
Как написал
«Ридус», во время принятия душа спортсменка добавляет в ванную комнату приятные ароматы, чтобы поднять заряд бодрости.
Напомним, в 2019 году Алина Загитова приостановила спортивную карьеру, однако до сих пор не делала заявлений о ее завершении.
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