Фигуристка Щербакова первый раз вышла на тренировку на льду после операции

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой удалось провести свою первую тренировку на льду после некоторого перерыва, связанного с операцией. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал спортсменки.

Она провела тренировку во время сборов в Турции. Фигуристка очень обрадовалась возможности снова встать на лед.

«Сегодня первый день, как я встала на коньки. Ура!» — написала Щербакова

Щербакова обладает титулом чемпионки мира, золотой и серебряной медалями чемпионатов Европы, а также стала победительницей соревнований одиночниц на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.