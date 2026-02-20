Фигуристка Гаджиева отметила мастерство Петросян на Олимпийских играх
Фигуристка Аделия Петросян стала единственной участницей Олимпиады, включившей в свою произвольную программу элемент категории ультра-си. На это обратила внимание мастер спорта по фигурному катанию и спортивная журналистка Эмма Гаджиева в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Несмотря на сложность элементов, пояснила эксперт, именно Петросян рискнула исполнить четверной прыжок, традиционно считающийся прерогативой мужчин.
«Она приехала на Олимпийские игры и показала всем, что женское одиночное катание в 2026 году — это про элементы ультра-си», — отметила Гаджиева.
Журналистка также похвалила завершение выступления россиянки — комбинацию из трех прыжков подряд.