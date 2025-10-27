Фигурист Кондратюк поделился мыслями о балансе между эмоциями и техникой в программе на первом этапе Гран-при России

Кондратюк подчеркнул, что любит трудиться и всегда стремится к прогрессу

Чемпион страны по фигурному катанию Марк Кондратюк поделился своими мыслями о балансе между эмоциями и техникой в программе. В интервью RT после победы на первом этапе Гран-при России он отметил, что, несмотря на сложности, со временем можно улучшить исполнение.

Кондратюк признал, что в прошлом сезоне у него возникали сомнения относительно темпа программы, но со временем все наладилось. Он также подчеркнул, что относится к коллегам как к товарищам, а не соперникам.

На вопрос о возможности представить себя в балетной постановке, Кондратюк ответил, что не уверен, насколько это ему близко. Он подчеркнул, что любит трудиться и всегда стремится к прогрессу.

Когда его спросили о непопадании на олимпийскую квалификацию, он ответил: «Эту тему я не комментирую».