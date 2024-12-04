Фигурист Гуменник заявил о планах исполнить пять четверных на чемпионате России

Двукратный призер чемпионата по фигурному катанию России Петр Гуменник дал большое интервью RT . В ходе беседы он рассказал, что планирует исполнить в произвольной программе на чемпионате России.

Спортсмен заявил о намерении продемонстрировать в Омске пять четверных, включая лутц и флип.

«Возможно, в моем случае это будет оправданно. Готовиться по-любому нужно к тому, чтобы делать пять четверных. Если вдруг что-то пойдет не так, всегда можно оставить четыре», — подчеркнул Гуменник.

Напомним, фигурист выступает в одиночном катании. До 22 лет он успел стать победителем финала Гран-при России, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата РФ.