Федерация хоккея Крыма указала на необходимость строительства ледовых арен

Президент Федерации хоккея РК Игорь Савутин сообщил о необходимости возведения новых ледовых арен в республике. Специалисты занимаются поиском возможностей для строительства объектов, сообщило « Радио Крым ».

По словам главы организации, количество желающих и занимающихся данным видом спорта имеет прямую связь с наличием льда.

«На сегодняшний день то количество времени, которое катки в Симферополе, в Евпатории, в Керчи, в Севастополе, в Ялте могут выделить, не позволяет вместить больше учеников», — отметил Савутин.

В заключение он анонсировал строительство новой ледовой арены в Симферополе. К работам приступят в течение ближайших двух-трех лет.