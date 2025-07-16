Этап чемпионата России по пляжному волейболу пройдет в Новом Уренгое

С 14 по 17 августа 2025 года в Новом Уренгое пройдет этап чемпионата России по пляжному волейболу. Это первый случай в истории Ямала, когда соревнования такого уровня проводятся в местном городе, сообщило Ura.ru .

По словам директора департамента спорта и физической культуры ЯНАО Александра Кусенко, волейбол — один из самых популярных видов спорта в округе, им занимается более 12 тысяч ямальцев. Для проведения матчей на городской площади построят два разминочных и один центральный корт с трибунами на 450 мест.

Спортсменов обеспечат специальными раздевалками и душевыми помещениями, а для болельщиков предусмотрены развлекательные площадки и экспозиция автомобильной техники. Общий размер призовых выплат участникам соревнований составит шесть миллионов рублей.