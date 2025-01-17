Эрлинг Холанн будет играть за «Манчестер Сити» до 2034 года

Английский профессиональный футбольный клуб «Манчестер Сити» подтвердил заключение нового контракта с нападающим Эрлингом Холланном. Соглашение рассчитано на 10 лет. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу команды.
В клубе рассказали, что 24-летний норвежец продолжит играть за команду до окончания сезона 2033/2034 годов.
«Тот факт, что контракт подписан на такой долгий срок, демонстрирует нашу приверженность Эрлингу как игроку и его любовь к нашему клубу», — заявил спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн.
Эрлинг Холланн — рекордсмен английской Премьер-лиги по голам за сезон, а также лучший бомбардир в истории сборной Норвегии.
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