Эрлинг Холанн будет играть за «Манчестер Сити» до 2034 года

Английский профессиональный футбольный клуб «Манчестер Сити» подтвердил заключение нового контракта с нападающим Эрлингом Холланном. Соглашение рассчитано на 10 лет. Об этом сообщила « Национальная служба новостей » со ссылкой на пресс-службу команды.

В клубе рассказали, что 24-летний норвежец продолжит играть за команду до окончания сезона 2033/2034 годов.

«Тот факт, что контракт подписан на такой долгий срок, демонстрирует нашу приверженность Эрлингу как игроку и его любовь к нашему клубу», — заявил спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн.

Эрлинг Холланн — рекордсмен английской Премьер-лиги по голам за сезон, а также лучший бомбардир в истории сборной Норвегии.