Эксперт по Первой лиге Ильев заявил, что «Ротор» может пригласить иностранных игроков

Несмотря на присутствие в составе четырех центральных нападающих, общую результативность нападения нельзя назвать высокой: суммарно футболисты этой линии смогли отличиться лишь дважды.

«Ранее „Ротор“ не работал на зарубежном рынке (ближнее зарубежье не в счет), что могло быть связано со спецификой бюджетного финансирования», — отметил эксперт по Первой лиге Сергей Ильев.

Теперь же, по его словам, команда готова рассматривать варианты приобретения иностранных игроков.