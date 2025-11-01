Эксперт по Первой лиге Ильев заявил, что «Ротор» может пригласить иностранных игроков
Зимой футбольный клуб «Ротор» из Волгограда планирует усилить состав посредством трансферов, причем особое внимание уделяя поиску игроков атакующего плана. Подробнее сообщил сайт «Новости Волгограда».
Несмотря на присутствие в составе четырех центральных нападающих, общую результативность нападения нельзя назвать высокой: суммарно футболисты этой линии смогли отличиться лишь дважды.
«Ранее „Ротор“ не работал на зарубежном рынке (ближнее зарубежье не в счет), что могло быть связано со спецификой бюджетного финансирования», — отметил эксперт по Первой лиге Сергей Ильев.
Теперь же, по его словам, команда готова рассматривать варианты приобретения иностранных игроков.